وقفة في نابلس تنديدا باستمرار عدوان الاحتلال على غزة وإسنادا للأسرى

ندد مشاركون في وقفة نُظمت وسط مدينة نابلس، اليوم الثلاثاء، باستمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة، والإبادة الجماعية المنظمة بحق أهلنا، ودعوا إلى إسناد الأسرى الذين يتعرضون لأبشع عمليات التنكيل داخل سجون الاحتلال.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نُظمت في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس، بدعوة من اللجنة الوطنية لدعم الأسرى، ومؤسسات الأسرى في محافظة نابلس، الأعلام الفلسطينية، وصور المعتقلين، وسط ترديد الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال.

وأكد المشاركون، أن المعتقلين يعيشون ظروفا صعبة ويتعرضون للتنكيل والقمع بشكل يومي، ودعوا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها، والعمل على إنقاذ حياتهم، مشددين على أهمية تطبيق المواثيق الدولية كافة المتعلقة بهم.

ودعوا جميع الأحرار في العالم إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء عدوانه المتواصل على قطاع غزة، والعمل على الإفراج عن جميع المعتقلين.