الضباب الكثيف يلغي عددا من الرحلات الجوية إلى مطار حلب بشمال سوريا

ألغت السلطات السورية اليوم الخميس عددا من الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار حلب الدولي لليوم الثاني على التوالي.

وذكر "تلفزيون سوريا" اليوم أن ذلك جاء نتيجة لتشكل ضباب كثيف أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية تحت الحدود المسموح بها للهبوط الآمن.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السوري أعلنت ، أمس الأربعاء، إلغاء عدد من الرحلات الجوية القادمة إلى مطار حلب الدولي، بسبب انخفاض مستوى الرؤية الناجم عن تشكّل ضباب كثيف في محيط المطار.

وتتأثر سوريا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث من المتوقع أن يشمل الهطل المطري معظم المناطق السورية، وتكون شدتها ما بين متوسطة وغزيرة أحياناً، في حين يكون البحر متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى احتمال تشكل الضباب، ليكون واسع الانتشار في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، إضافة إلى أجواء ضبابية متوقعة في مناطق إدلب وحلب وحماة وحمص وريف دمشق الغربي ومرتفعات الساحل.