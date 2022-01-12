قالت الفنانة نور، إنها أمراة عملية، متابعةً: «أنا ست بيت لو حد شافني في البيت مش هيعرفني».

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج «صاحبة السعادة» عبر فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، أنها لا تحب الزيارات المفاجأة إلى منزلها، مضيفة: «مبحبش حد يجي لي فجأة لأنه هيتفاجئ أني واحدة تانية، طبيعي أي ست في البيت مع ولادها مش فاضية تقف قدام المراية وتحط ميكاب».

واستكملت، أن الفنانات دائمًا تبذل مجهودا كبيرا للظهور أمام الجمهور بصورة جيدة، إلا أنه تمر بفترات تتغير الملامح، مضيفة: «في البيت بكون زي أي أم وربة منزل».

وروّت الفنانة نور، تفاصيل موقف تعرضت له أثناء توصيل نجلها، حيث تفاجئ الجمهور بها بشكلها الطبيعي دون وضع مكياج.

وأضافت أنها دائمًا تريد أن تكون على طبيعتها دون وضع مكياج، متابعة: «الناس اتخضت من منظري وفضلوا باصيين ليا عشان كنت نازلة بالبيجاما ومن غير مكياج».

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نور هو مسلسل ضل راجل، الذي جمعها للمرة الثانية مع النجم ياسر جلال بعد مسلسل رحيم، وتم عرضه في رمضان 2021.