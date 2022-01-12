 الرئيس اللبناني يواصل مشاورته تحضيرا لانعقاد طاولة الحوار الوطني - بوابة الشروق
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الرئيس اللبناني يواصل مشاورته تحضيرا لانعقاد طاولة الحوار الوطني

د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 يناير 2022 - 7:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يناير 2022 - 7:48 م
أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون لقاءات تشاورية مع عدد من القيادات النيابية في البلاد بهدف التحضير لانعقاد طاولة الحوار الوطني، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.

ووفقا لبيان الرئاسة اللبنانية فقد التقى عون بأعضاء كتلة اللقاء التشاوري النيابية للنواب السنة المستقلين، ورئيس كتلة "الحزب القومي"، ورئيس كتلة "نواب الأرمن"، ورئيس تكتل "لبنان القوي".

يذكر أن الرئيس اللبناني كان قد دعا في 27 ديسمبر الماضي في كلمة متلفزة وجهها إلى اللبنانيين، إلى حوار وطني عاجل للتفاهم على اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي.

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