الإمارات: تمدد التعليم عن بعد حتى 21 يناير وتؤجل الاختبارات الحضورية

قررت حكومة الإمارات تمديد الدراسة بنظام التعليم عن بعد لمدة أسبوع للمدارس والجامعات، اعتبارا من 17 يناير الجاري، كما قررت تأجيل كافة الاختبارات الحضورية للمدارس والجامعات إلى ما بعد تاريخ 28 من ذات الشهر، بناء على تقييم الوضع الوبائي في الدولة.



وأشارت الحكومة الإماراتية إلى أنه سيتم تطبيق هذا القرار للمنشآت التعليمية على المستوى الوطني، ولدى الجهات والفرق المحلية في كل إمارة المرونة في تنفيذه.



وأكدت نورة الغيثي، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، أن الجهود الوطنية في جَميعِ القطاعات الحكومية والمحلية والخاصة مستمرة لتوفير بيئة صحية وقائية لأفراد المجتمع، حيث تعمل الجهات من خِلالِ فرق مختصة وكوادر بشرية مؤهلة لتوفير الاستقرار الصحي لجميعِ شرائحِ المجتمع من مواطني ومقيمي وزوار الدولة.



وقالت "الغيثي"، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية مساء اليوم الأربعاء: "واصل القِطاع الصحي جهوده للوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لتلقي التطعيم، حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 100% في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح كانت 92.76% من إجمالي إحصاء السكان المعتمد".