حسام حسن يُعلن قائمة المصري لمواجهة الأهلي

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي المصري البورسعيدي قائمة فريقه لمباراة الأهلي، المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد شحاتة، محمود جاد، عصام ثروت

الدفاع: حسين السيد، عمرو سعداوي، إسلام المزين، عماد الدين بو بكر، عمرو طارق، إسلام أبوسليمة، أسامة الجزار

خط الوسط: إيزي إيميكا، عمرو موسى، جريندو، أحمد شداد، زياد فرج، إلياس الجلاصي، أحمد الشيخ، عبدالرحيم دغموم

الهجوم: فرانك ايتوجا، مروان حمدي، أكبوتو.