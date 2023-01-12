خبير يكشف سبب عطل حركة الطيران في الولايات المتحدة

قال المهندس محمد الحارثي استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، إنه لا يستبعد أن يكون سبب عطل حركة الطيران في الولايات المتحدة حدوث هجوم سيبراني على أنظمة الطيران الأمريكية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن أنظمة الملاحة الجوية الفيدرالية الأمريكية تخضع لأقوى درجات التأمين.

ولفت إلى أن هناك شبهة حدوث هجمات سيبرانية على أنظمة الملاحة الجوية الفيدرالية الأمريكية لجماعة غير منظمة، موضحا أن الهجمات السيبرانية تستهدف النطاقات والتي تتضمن تعطيل أنظمة، أو الحصول على معلومات.

وأوضح أن الهجوم السيبراني يخترق النظام المركزي ومن ثم يؤدي لانقطاع التواصل مع الطيار.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالي في الولايات المتحدة، قد أعلنت رفع قرارها بوقف جميع الرحلات الداخلية، بعد توقفها نتيجة عطل تقني أصاب نظام إدارة الطيران الفيدرالي (FAA)، الذي يزود الطيارين بالإشعارات التي يحتاجون لقراءتها قبل الطيران.

وقالت إدارة الطيران الفدرالي، عبر حسابها في تويتر، إنها قررت استئناف الحركة الجوية العادية "تدريجيًا" في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وسبق أن أفادت إدارة الطيران الفدرالي بأنها أوقفت جميع الرحلات الداخلية حتى الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت الشرقي (المحلي)، "للتحقق من سلامة معلومات الطيران والسلامة"، بسبب العطل التقني.