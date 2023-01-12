الخارجية الروسية: موسكو تعمل على تنظيم لقاء يجمع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا

كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أن بلادها تعمل حاليا لتنظيم لقاء يجمع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا.



وقالت زاخاروفا، خلال إحاطتها الصحفية الأسبوعية، اليوم الخميس: "إن العمل جار في موسكو لعقد لقاء يجمع الوزراء سيرجي لافروف وفيصل المقداد ومولود تشاووش أوغلو".



وأضافت: "من الناحية العملية، لم تتم بعد الموافقة على موعد محدد لهذا اللقاء، ويجري العمل على عقده".



وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد كشف في نهاية ديسمبر الماضي أنه سيعقد لقاء منتصف يناير الحالي مع نظيريه الروسي والسوري، في خطوة جديدة من التقارب بين أنقرة ودمشق، ولكنه لم يحدد مكان اللقاء.



يُذكر أن لقاء ثلاثيا جمع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا وبحضور رؤساء الاستخبارات في لهذه البلدان قد عُقد في العاصمة الروسية موسكو مؤخرا، حيث جرى بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين والجهود المشتركة لمحاربة الجماعات المتطرفة في سوريا.