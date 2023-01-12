استشهاد فلسطيني وإصابة آخر خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة جنين

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح حرجة، مساء اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة "قباطية"، بجنوب محافظة "جنين" الواقعة في شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن الشاب حبيب محمد عبد الرحمن كميل (25 عامًا) استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، فيما أصيب شاب آخر بالرصاص الحي في صدره، نقل إثرها إلى مستشفى جنين الحكومي، واصفة إصابته بالحرجة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وحاصرت منزلا يعود لأحد المواطنين من عائلة كميل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات. وبارتقاء الشاب كميل، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري، إلى ثمانية، بينهم ثلاثة أطفال، وهم: سمير عوني حربي أصلان (41 عاما) من مخيم قلنديا، وسند محمد عثمان سمامرة (19 عاما) من الظاهرية، وأحمد عامر سليم أبو جنيد (21 عاما)، من مخيم بلاطة، وفؤاد محمد عابد (17 عاما) من كفر دان في جنين، ومحمد سامر حوشية (22 عاما) من بلدة اليامون في جنين، وآدم عصام عياد (15 عاما) من بيت لحم، وعامر أبو زيتون (16 عاما) من نابلس.

يذكر أن 224 شهيدا ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، العام الماضي 2022، بينهم 59 شهيدا من محافظة جنين.