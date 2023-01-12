زيلينسكي: زعم روسيا الاستيلاء على سوليدار مجرد دعاية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "إن إعلان روسيا الاستيلاء على بلدة سوليدار المتنازع عليها شرقي أوكرانيا مناورة دعائية".

وأضاف زيلينسكي، في خطابه المصور اليومي مساء اليوم الأربعاء: "إن الجبهة في منطقة دونيتسك ثابتة، القتال مستمر ونقوم بكل شيء لتعزيز الدفاعات الأوكرانية".

وأضاف: "تحاول الآن الدولة الإرهابية وكل مروجي دعايتها التظاهر بأن جزءا من مدينتنا سوليدار، وهي مدينة دمرها المحتلون تماما تقريبا، نوع من الأملاك الروسية".

وذكر أن روسيا تحاول بمزاعم النجاح المفترضة هذه خداع شعبها و"دعم التعبئة"، وعلاوة على ذلك سيحصل "أنصار العدوان" على مزيد من الأمل.

وكانت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" نقلت عن رئيس قوات فاجنر، يفجيني بريجوزين، مساء أمس الثلاثاء، القول إن المجموعة تكاد تستولي على مدينة سوليدار وإنه تمت محاصرة نحو 500 جندي أوكراني. ولم تعلق القيادة العسكرية الروسية على الأمر.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إنه تم تحقيق "تحرك إيجابي في التقدم".