كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين: محادثات الرسوم الجمركية الأمريكية تتقدم صوب إبرام اتفاق

قال كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين ريوسي أكازاوا، إن اليابان والولايات المتحدة أكدتا في الجولة الرابعة من مفاوضات الرسوم الجمركية بينهما في واشنطن أمس الجمعة، أن مناقشاتهما تتقدم باتجاه إبرام اتفاق.

وأضاف أكازاوا، وهو أيضا وزير الإنعاش الاقتصادي، للصحفيين بعد المحادثات التي استمرت أكثر من ساعتين تقريبا، أن الجانبين أكدا إدراك كل منهما تماما مواقف الطرف الآخر، بحسب وكالة أنباء جي جي برس.

وعلاوة على ذلك، قال الوزير، إن المشاركين في الاجتماع، من بينهم وزيرا الخزانة سكوت بيسنت والتجارة هوارد لوتنيك الأمريكيان، وافقوا على إجراء جولة أخرى من المناقشات قبل قمة مجموعة السبع في كندا في منتصف يونيو.

وجدد أكازاوا، دعوة اليابان لمراجعة سلسلة التدابير الجمركية الأمريكية.

وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية الإضافية على السيارات، والتي تعتبر ضارة بشكل كبير بالاقتصاد الياباني، قال أكازاوا للصحفيين: "هذه نقطة مهمة للغاية بالنسبة لنا، ولكنها أيضا نقطة ذات أهمية كبيرة للجانب الأمريكي".