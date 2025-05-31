بولندا تجري جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية غدا

تشهد بولندا، غدا الأحد، جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية بين مرشحين يقدمان رؤى متباينة للغاية لمستقبل البلاد.

وسوف يخلف الفائز الرئيس المحافظ أندريه دودا الذي ينهي ولايته الثانية والأخيرة.

ومن المنتظر أن تحدد النتيجة ما إذا كانت بولندا سوف تتبنى مسارا باتجاه سياسات ليبرالية موالية للاتحاد الأوروبي بالكامل من عدمه.

ومن المقرر أن يطلق معهد إبسوس، مسحا ما بعد التصويت عندما تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في التاسعة مساء غد الأحد. ومن المتوقع ظهور النتائج النهائية يوم الاثنين.

وتأتي جولة الإعادة عقب الجولة الأولى التي أجريت في 18 مايو التي فاز فيها عدة وارسو رافال ترزاسكوفسكي بأكثر من 31% من الأصوات، وحصل فيها المؤرخ المحافظ كارول نافروتسكي على نحو 30% من الأصوات.

وجرى استبعاد 11 مرشحا آخر.