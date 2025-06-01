مايلي يتقدم لبيراميدز على صن داونز في الشوط الأول

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حسم فريق بيراميدز تقدمه على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بهدف نظيف، بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف التقدم الوحيد الكونغولي فيستون مايلي مهاجم بيراميدز الذي سدد كرة قوية في الدقيقة 24 من متابعة لكرة ارتدت من الدفاع.

وقدم بيراميدز شوط أول متوازن لم تظهر فيه الخطورة كثيرة على مرمى حارسه أحمد الشناوي، رغم أن صن داونز كان الأكثر سيطرة واستحواذا على الكرة لكن دون فغالية حقيقية.

واعتمد بيراميدز على المرتدات خاصة من جبهة أحمد عاطف قطة في اليمن، والذي ساهم بشكل كبير في تسجيل الهدف الوحيد.

وشهدت الـ45 دقيقة الأولى بطاقتين صفراوين بواقع واحدة في كل فريق، حيث حصل قطة من بيراميدز على إنذار، وموديبا من الفريق الجنوب أفريقي على بطاقة صفراء أيضا.

وأنقذ أحمد الشناوي فرصة التعادل، والوحيدة الأخطر للضيوف في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، من انفراد محقق.

يذكر أن بيراميدز كان قد تعادل ذهابا في بريتوريا بهدف لمثله.