عمرو زهران: لقب دوري سوبر السلة هدية لجماهير الأهلي

أعرب عمرو زهران، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب دوري السوبر المصري لكرة السلة، بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الفاصلة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على صالة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر.

توج النادي الأهلي بلقب دوري السوبر لكرة السلة رجال، بعد الفوز على منافسه الاتحاد السكندري بنتيجة 64-59، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، في المواجهة الخامسة والأخيرة من سلسلة مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر والتي تقام بنظام «Best Of 5».

وقال عمرو زهران في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي: «بطولة دوري السوبر تعد الأقوى للفريق هذا الموسم.. الأهلي تحلى بالتركيز الشديد، خاصة في مباريات الدور النهائي أمام الاتحاد السكندري والتي شهدت إثارة وندية كثيرة».

وأضاف: «الفريق اعتاد اللعب دائمًا تحت ضغط المباريات، واللقب هدية للجماهير التي وثقت باللاعبين ومنحتهم الدوافع الكبيرة في الأوقات الصعبة، وهم دائمًا السند الحقيقي للجميع».