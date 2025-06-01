سي بي إس نيوز: واشنطن لم تكن على علم بهجوم أوكرانيا على قواعد روسيا الجوية

أفادت مصادر في البيت الأبيض لشبكة "سي بي إس نيوز" بأن أوكرانيا لم تحذر وتعلم الولايات المتحدة بشأن الهجوم الأوكراني بالمسيرات على المطارات العسكرية الروسية.

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" أن "مسؤولي البيت الأبيض رفضوا التعليق على الهجوم، بينما صرحت مصادر في الإدارة اليوم الأحد أن البيت الأبيض لم يكن على علم بحدوث الهجوم".

وفي وقت سابق، أفاد موقع "أكسيوس" بأن "أوكرانيا أبلغت الولايات المتحدة بالهجوم الوشيك للقوات المسلحة الأوكرانية على المطارات العسكرية الروسية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، التصدي لهجوم أوكراني واسع النطاق بالطائرات المسيرة استهدف عدة مطارات عسكرية في مقاطعات مورمانسك، وإيركوتسك، وإيفانوفو، وريازان، وأمور".

وأكدت الوزارة أنه "تم صد جميع الهجمات الإرهابية في المطارات العسكرية"، مشيرة إلى أنه "تم إخماد الحرائق، ولم تسجل أي إصابات بين العسكريين أو المدنيين، كما تم اعتقال بعض المشاركين في الهجمات الإرهابية".