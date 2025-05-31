 وفاة الفرنسي بولييه مخترع حبوب الإجهاض الطبي عن عمر 98 عاما - بوابة الشروق
السبت 31 مايو 2025 12:48 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وفاة الفرنسي بولييه مخترع حبوب الإجهاض الطبي عن عمر 98 عاما

د ب أ
نشر في: السبت 31 مايو 2025 - 11:02 ص | آخر تحديث: السبت 31 مايو 2025 - 11:02 ص

توفي مخترع حبوب الإجهاض الطبي، إيتيان إميل بولييه، عن عمر ناهز 98 عاما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية يوم الجمعة، نقلا عن زوجة الطبيب والباحث.

ولد بولييه في ستراسبورج عام 1926، وعندما كان مراهقا، شارك في المقاومة ضد النازيين. وفي وقت لاحق، تحول إلى الطب.

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببولييه ووصفه بأنه "روح تقدم مكنت النساء من اكتساب حريتهن". وقال إنه بوفاة بولييه، فقدت فرنسا أيضا رائدا شجاعا.

وقام بولييه بالبحث في هرمونات الستيرويد ومستقبلاتها. وقد أدى هذا إلى تطوير "حبة الإجهاض" "ار يو 486". وتمنع هذه الحبة هرمون البروجسترون الذي هو ضروري للحمل، مما يساعد على زرع البويضة المخصبة في الرحم. وهذا يسبب انهيار بطانة الرحم وخروج الجنين معها.

وفي عام 1989، تمت الموافقة على الدواء في فرنسا على الرغم من انتقادات السياسيين والكنيسة.

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