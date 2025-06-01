وافقت أوكرانيا على اقتراح روسي لعقد جولة جديدة من محادثات السلام المباشرة تبدأ غدا الإثنين، رغم تبادل الضربات العنيفة بين البلدين.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على منصة "إكس" اليوم الأحد: "يوم الإثنين، سيقود وفدنا (وزير الدفاع) رستم أوميروف"، داعيا إلى محادثات على مستوى عال لضمان سلام دائم.

وكما حدث في الجولة الأولى قبل أسبوعين، من المقرر أن تُعقد الجولة الثانية من المحادثات في مدينة إسطنبول. وطرح زيلينسكي شروط أوكرانيا في هذه المحادثات، مطالبا بوقف إطلاق نار كامل وغير مشروط، وإطلاق سراح الأسرى، وإعادة الأطفال المختطفين.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الأربعاء عن موعد الجولة الثانية، التي ستأتي بعد يوم من شن كلا الجانبين هجمات وصفت بأنها من بين الأشد منذ بدء الحرب.

وتعرضت روسيا لهجمات منسقة على خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت أربعة مطارات عسكرية، في حين قالت أوكرانيا إن روسيا استهدفت وحدة تدريب عسكرية، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية الحيوية في مدينة زابوريجيا.