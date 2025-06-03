استشهاد مدنيين قرب مركز توزيع مساعدات شمالي غزة

استشهد ما لا يقل عن 16 فلسطينيا وأُصيب عدد آخر في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، مع ورود تقارير تفيد باستشهاد أشخاص قرب مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية يوم الاثنين، بحسب مصادر فلسطينية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بسقوط شهداء أيضا في مناطق أخرى من قطاع غزة، من بينهم عدد من النساء والأطفال.

وقالت القوات الإسرائيلية إنها تحقق في هذه التقارير.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن توسيع هجومه ضد حركة حماس الفلسطينية في القطاع الساحلي، بعد أن فشلت المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في التوصل إلى اتفاق في المرحلة الأولى.

وقالت القوات الجوية الإسرائيلية إنها شنت هجمات على عشرات الأهداف.

ووفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس، فقد قُتل أكثر من 54 ألفا و400 فلسطيني في قطاع غزة منذ بدء الحرب على غزة قبل أكثر من عام ونصف.

واندلعت الحرب في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف أكثر من 250 آخرين واقتيادهم إلى قطاع غزة.