مقتل شرطي وإصابة آخر ومقتل شخص في إطلاق نار بلوس أنجلوس الأمريكية

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قتل شرطي وأصيب آخر بعد إطلاق النار مساء أمس السبت في مدينة بالدوين بارك غرب لوس أنجلوس. وتم العثور على شخص آخر ميت.

وقال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجليس روبرت لونا إنه تم اعتقال مشتبه به مصاب. وقال إن إدارة الشرطة تقود تحقيقا في جريمة قتل مزدوجة في بالدوين بارك.

وعقد لونا وقائد شرطة بالدوين بارك روبرت لوبيز مؤتمرا صحفيا بعد وقت قصير من إطلاق النار.

وقال لوبيز "إنه أمر مأساوي للغاية أن نضطر إلى التعامل مع هذا".

وأضاف أن الشرطي المصاب في حالة جيدة وعائلته معه.

وتابع أن الشرطة في بالدوين بارك استجابت لاتصال في حوالي الساعة السابعة مساء عن شخص يطلق النار من بندقية.

وأضاف أنه عندما وصل رجال الشرطة تعرضوا لإطلاق نار فرد شرطي واحد على الأقل بإطلاق النار.



