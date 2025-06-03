الإسماعيلي ينهي استعداداته لمواجهة سيراميكا في كأس الرابطة

يختتم فريق الاسماعيلي بقيادة تامر مصطفى استعداداته اليوم الثلاثاء، لمواجهة سيراميكا المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأربعاء باستاد الإسماعيلية، في ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

ويضمن فريق الإسماعيلي الحصول على مليون و500 ألف جنيه قيمة جائزة المركز الرابع بعد الصعود إلى نصف نهائي البطولة، فيما يحصل البطل على 10 ملايين جنيه، بينما يحصل الوصيف على 4 ملايين جنيه، في حين يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره سيراميكا باستاد الإسماعيلية الساعة الثامنة مساء الأربعاء فى نصف نهائى كأس عاصمة مصر، وفي نفس الموعد ستقام مباراة البنك الأهلي وإنبي على استاد القاهرة الدولي.