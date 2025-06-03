الكارت الذكي يرشد الحجاج المصريين في منى وعرفات… وتنظيم محكم يضمن الراحة والسلامة

في موسم حج هذا العام، اتخذت البعثة الرسمية للحج السياحي بالتعاون مع غرفة شركات السياحة خطوة نوعية لتسهيل حركة الحجاج المصريين داخل مشعري منى وعرفات، عبر نظام ذكي دقيق يجمع بين التقنية والتنظيم الإنساني.

فوق كل فراش في المخيمات، وُضع "كارت ذكي" يحمل البيانات الشخصية لكل حاج، من اسمه ورقم جوازه، إلى الشركة التابع لها وأرقام الطوارئ الخاصة به، الكارت، رغم بساطته، كان مفتاحًا للطمأنينة وسط زحام المشاعر، ودليلًا لكل تائه إلى موضع راحته.

ولم تتوقف الجهود عند ذلك، فقد قُسمت أماكن المبيت داخل المشاعر إلى شوارع رئيسية تحمل أرقامًا واضحة، تتفرع منها مربعات مرقمة، تضم بدورها مكاتب خدمة الحجاج، لتشكل شبكة تنظيمية محكمة قلّ نظيرها.

وأكدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الشركات ورئيس بعثة الحج السياحي، ورئيسة الإدارة المركزية للشركات السياحية، على أن الشركات التزمت بتنفيذ تعاقداتها بالكامل، مشيرة إلى عدم تلقي أي شكاوى منذ بداية الموسم.

وأضافت: "هذا العام شهد نقلة نوعية في تنظيم وإدارة المخيمات، مما انعكس على راحة الحجاج وسلامتهم".

وفي السياق ذاته، تابع وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، الجولات الميدانية التي أجرت لتفقد أوضاع الحجاج، ووجه بتذليل كل العقبات، مشيدًا بالتنسيق المثمر مع السلطات السعودية، والذي أسهم في تسكين الحجاج بسهولة ويسر.

ومن جانبه، أثنى ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج السياحي، على مستوى تنظيم المخيمات خلال جولته التفقدية، مؤكدًا أهمية التزام الحجاج بتعليمات السلامة خاصة خلال يوم عرفة، محذرًا من التعرض المباشر لأشعة الشمس في ذروة درجات الحرارة.

وبين سكينة التنظيم وحرارة المشاعر، يمضي الحجاج المصريون في أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، في موسم حج تتعانق فيه التقنية مع الإيمان.