استمرار ارتفاع أسعار المنازل في أستراليا بعد خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي

ارتفعت أسعار المنازل في أستراليا للشهر الرابع على التوالي، مدفوعة بخفض ثان في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي للبلاد وتوقعات بمزيد من الخفض في وقت لاحق من هذا العام.

وأفادت شركة الاستشارات العقارية "كوتاليتي" في بيان بأن مؤشر قيمة المنازل ارتفع بنسبة 5ر0% خلال شهر مايو، مع تسجيل كل المدن الكبرى ارتفاعا في الأسعار. وكانت داروين صاحبة أعلى زيادة بنسبة 6ر1%، تلتها بيرث بارتفاع 7ر0%. وارتفع السوق المرجعي في سيدني بنسبة 5ر0%، بينما سجلت ملبورن زيادة قدرها 4ر0%، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وقال تيم لويس، مدير الأبحاث في كوتاليتي: "الزخم المستمر الذي نشهده في جميع الأسواق تقريبا يغذيه بلا شك خفض أسعار الفائدة، سواء التخفيضات التي حدثت بالفعل أو تلك المحتملة في الأشهر المقبلة".

وأضاف: "مع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى في مايو، من المرجح أن نشهد تأثيرا إيجابيا إضافيا ينعكس على أسعار العقارات في يونيو وطوال بقية العام".