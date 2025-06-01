فيلدرز يهدد بالانسحاب من الحكومة الهولندية إذا لم يتم وقف طلبات اللجوء

جدد السياسي الهولندي اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز تهديده بتفكيك الائتلاف الحاكم في لاهاي، إذا لم يتم تلبية مطالبه باتباع نهج صارم بلا هوادة تجاه طالبي اللجوء.

وقال فيلدرز، في منشور على تطبيق إكس، اليوم الأحد، إن ملايين الهولنديين يتوقعون تنفيذ خطة من 10 نقاط وضعها حزب الحرية الذي يتزعمه.

وأضاف زعيم حزب الحرية: "دعوني أكون واضحا تماما: إذا لم يتم اعتماد غالبية مقترحاتنا الواردة في خطة اللجوء المكونة من 10 نقاط (وبالتالي إدراجها في الاتفاق الائتلافي)، وإذا لم تبادر الحكومة إلى تنفيذها في أسرع وقت ممكن، فإن حزب الحرية سينسحب هذا الائتلاف."

وأفادت وكالة الأنباء الهولندية "أيه إن بي" بأن فيلدرز أطلق تهديده قبل وقت قصير من مشاورات للائتلاف المكون من أربعة أحزاب من المقرر عقدها مساء غد الاثنين، بشأن مطالب حزب الحرية.

ويطالب حزب الحرية، الذي يعد القوة الأكبر في البرلمان منذ الانتخابات الأخيرة، بإغلاق الحدود أمام جميع طالبي اللجوء.

وكان فيلدرز قد صرح، خلال عرض خطته منذ أسبوع، بأنه ينبغي نشر الجيش للسيطرة على الحدود إذا اقتضى الأمر.

كما طالب أيضا بضرورة إعادة عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وضرورة إغلاق مراكز اللجوء.

بالإضافة إلى ذلك، يطالب فيلدرز بإنهاء لم شمل العائلات للاجئين المعترف بهم، وترحيل الأفراد من مزدوجي الجنسية الذين ارتكبوا جرائم، مع سحب الجنسية الهولندية منهم بعد ذلك.