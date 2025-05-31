كوبا تستدعي السفير الأمريكي لتدخله في شئونها الداخلية

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أعلنت وزارة الخارجية الكوبية، الجمعة، أنها استدعت السفير الأمريكي لدى هافانا احتجاجا على تدخله في الشئون الداخلية للبلاد.

ومنذ توليه منصبه في نوفمبر الماضي، يجوب السفير الأمريكي مايك هامر الجزيرة الشيوعية ويلتقي بمعارضين وينشر صور اللقاءات معهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق وكالة رويترز.

وقالت الخارجية في بيان، إنها استدعت هامر للفت انتباهه مجددا إلى سلوكه الذي يتسم بالتدخل والعداء.

وتلقى هامر مذكرة احتجاج شفهية تحذره بأنه لا يمكنه استخدام الحصانة التي يتمتع بها كممثل لبلاده كغطاء لأعمال تتعارض مع سيادة كوبا ونظامها الداخلي

واتهمت هافانا السفير الأمريكي بتشجيع المواطنين الكوبيين على العمل لدعم مصالح وأهداف قوة أجنبية معادية.

وتفرض الولايات المتحدة حصارا تجاريا على كوبا منذ ستة عقود، وقد زاد الرئيس دونالد ترامب من ضغوطه على الجزيرة منذ عودته إلى البيت الابيض وأعاد إدراجها على القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب.