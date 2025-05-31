بايدن بعد تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا: أشعر أنني بخير

قال الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لصحفيين الجمعة، إنه يشعر بتفاؤل حيال المستقبل بعد إدلائه بأول تصريح علني له منذ الكشف عن إصابته بنوع عدواني من سرطان البروستاتا.

وقال بايدن البالغ 82 عاما إثر مناسبة في دلاوير لتكريم الجنود الأميركيين الذين قتلوا في ساحات المعارك: "«حسنا، المآل جيد. كما تعلمون، نحن نعمل على كل شيء. الأمور تسير على ما يرام. لذلك، أشعر أنني بخير«.

في وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن مكتب بايدن تشخيص إصابة الرئيس السابق بسرطان البروستاتا من النوع العدواني.

وقال الرئيس السابق للصحفيين، إنه قرر نظام العلاج، مضيفا: «التوقع يفيد بأننا سنتمكن من التغلب عليه».

وتابع: «ليس (السرطان) في أي عضو، عظامي قوية، لم ينتشر. لذا أشعر أنني بخير».

وطغت الصحة الذهنية والبدنية لبايدن، الرئيس الأكبر سنا في المنصب على الإطلاق، على انتخابات 2024، وفق وكالة فرانس برس.

وعندما أعلن مكتب بايدن تشخيص إصابته بالسرطان، أشير إلى أن المرض تمدّد إلى العظام.

لكن بايدن قال للصحفيين: «نحن جميعا متفائلون بشأن التشخيص. في الواقع، أحد كبار الجراحين في العالم يعمل معي».