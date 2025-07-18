 أكسيوس: مدير الموساد أبلغ ويتكوف أن إسرائيل تبحث مع إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا استقبال سكان غزة - بوابة الشروق
الجمعة 18 يوليه 2025 9:38 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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أكسيوس: مدير الموساد أبلغ ويتكوف أن إسرائيل تبحث مع إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا استقبال سكان غزة


نشر في: الجمعة 18 يوليه 2025 - 9:32 م | آخر تحديث: الجمعة 18 يوليه 2025 - 9:32 م

كشف تقرير لموقع «أكسيوس» الأمريكي، أن مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد، دافيد برنياع، زار واشنطن هذا الأسبوع.

وبحسب مصدرين مطلعين، سعى مدير الموساد للحصول على مساعدة الولايات المتحدة في إقناع دول باستقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين من قطاع غزة.

وفقًا للموقع، التقى برنياع بمبعوث الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وأبلغه أن «إسرائيل تتحدث على وجه الخصوص مع إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا».

ونقل التقرير عن برنياع قوله لويتكوف «إن إسرائيل تتحدث على وجه الخصوص مع إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا لاستقبال الفلسطينيين».

وبحسب المصدرين، فإن مدير الموساد أخبر ويتكوف أن «إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا أعربت عن انفتاحها على استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة».

كما اقترح أن «تقدم الولايات المتحدة حوافز لتلك الدول وتساعد إسرائيل في إقناعها».

وذكر أحد المصادر أن «ويتكوف لم يقدم أي التزام، ومن غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل بشكل نشط في هذه القضية».

وكشف أن نتنياهو هو من كلف جهاز الموساد بالبحث عن دول توافق على استقبال الفلسطينيين، والتي تتقاطع مع رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار «أكسيوس» إلى أن البيت الأبيض ومكتب نتنياهو ووزارات خارجية الدول المذكورة لم يستجيبوا لطلبات التعليق قبل النشر.

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