إسرائيل توافق على دخول قوات الأمن السورية إلى السويداء لمدة 48 ساعة

قال مسئول إسرائيلي، اليوم الجمعة، إن "إسرائيل وافقت على دخول قوات الأمن السورية إلى محافظة السويداء لمدة 48 ساعة"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن مسئولاً سياسياً إسرائيلياً قال في بيان صحفي، إنه في ظل "استمرار عدم الاستقرار في جنوب غرب سوريا، وافقت إسرائيل على السماح بدخول محدود لقوات الأمن الداخلي إلى محافظة السويداء خلال الـ48 ساعة القادمة".

وفي السياق ذكرت الفصائل المسلحة التابعة للدروز في السويداء في بيان، اليوم الجمعة، أنها باتت تسيطر على معظم المحاور الاستراتيجية في المنطقة السورية جنوب البلاد. وأضافت "يعلن المجلس العسكري عن سيطرته الكاملة على معظم المحاور الاستراتيجية في المنطقة، حيث تواصل قواتنا الباسلة عملياتها لتطهير بعض النقاط المحدودة التي لا تزال تشهد اشتباكات مع العناصر القادمة من مناطق مثل إدلب وغيرها من المناطق كما نواجه هجمات شرسة من تنظيم داعش الإرهابي من جهة الصحراء".

ونؤكد "أن المقاومة على الأرض هي مقاومة حقيقية تنبع من القلب والعقل، ولن نرضى بأي شكل من أشكال الاستسلام أو التنازل عن حقوق شعبنا"، بحسب ما أورده موقع "آي 24 نيوز".