حزب الليكود يتهم إدارة بايدن بمحاولة تقويض استقرار حكومة نتنياهو

اتهم حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة جو بايدن، بالتدخل في الشئون الداخلية الإسرائيلية، عبر تمويل منظمات يسارية، بهدف إسقاط حكومة اليمين.

وقال الحزب، في بيان، إن "وثيقة رسمية نشرها الكونغرس الأمريكي (مؤخرا) كشفت عن تحويل ما يقارب مليار دولار إلى جمعيات يسارية إسرائيلية"، وهو ما عده "محاولة لتقويض استقرار الحكومة"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وكشفت لجنة القضاء في مجلس النواب الأمريكي عن تقرير خطير يتهم إدارة الرئيس السابق جو بايدن بتمويل منظمات غير حكومية إسرائيلية وفلسطينية معارضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضافة إلى تحويل أموال لمنظمات مرتبطة بجماعات مصنفة "إرهابية".

وبحسب التقرير الصادر أمس، فقد تم تحويل ما يقارب مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية إلى منظمات إسرائيلية ناشطة ضد الحكومة، بما في ذلك تلك التي نظمت ومولت الاحتجاجات المناهضة لخطة نتنياهو "لإصلاح القضاء"، وهو ما اعتبره التقرير "تدخلاً أمريكياً مباشراً في الشؤون السياسية الداخلية لحليف استراتيجي".