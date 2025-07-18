الهلال الأحمر السوري يدعو لحماية متطوعيه والمدنيين في جنوب البلاد

دعت منظمة الهلال الأحمر السوري، الجمعة، إلى حماية متطوعيها والمدنيين بمناطق الجنوب وعدم تعريض حياتهم للخطر.

تأتي الدعوة في وقت تشهد فيه محافظة السويداء جنوبي سوريا، اضطرابات متواصلة منذ 6 أيام، على خلفية اشتباكات بين عشائر بدوية ومجموعات درزية مسلحة، تطورت إلى أعمال انتقامية.

وأثارت هذه التطورات توترا في محافظات جنوبية أخرى، بينها درعا، في ظل غارات جوية شنتها إسرائيل بزعم "حماية الدروز"، دون تسجيل اشتباكات مباشرة فيها.

وقال الهلال الأحمر السوري، في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا): "تصل أخبار مؤسفة حول تعرض متطوعينا وآلياتنا ومنشآتنا للعديد من الانتهاكات خلال استجابتهم للأحداث في المنطقة الجنوبية".

وأضاف أن من ضمن هذه الانتهاكات "تعرض متطوعين لانتهاكات فردية، وسيارة إسعاف لإطلاق نار، واحتراق أحد المستودعات، وعدد من الآليات المركونة بجانبها".

وأعرب الهلال الأحمر السوري عن أسفه وحزنه العميقين جراء تلك الانتهاكات.

ودعا إلى "ضرورة تحييد المدنيين والمتطوعين وحمايتهم وعدم تعريض حياتهم للخطر".

وأكدت المنظمة "التزامها بمبادئها الإنسانية، وأولها الحياد وعدم التحيز، واستمرارها بخدماتها المنقذة للحياة في السويداء ودرعا، مع التأكيد على سلامة متطوعيها كأولوية".

والأحد الماضي، اندلعت اشتباكات مسلحة محدودة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بالسويداء، أعقبتها تحركات للقوات الحكومية نحو المنطقة لفرض الأمن، لكنها تعرضت لهجمات من مجموعات درزية أسفرت عن مقتل عشرات الجنود.

وفي إطار مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية عن 3 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، كان آخرها مساء الخميس، وتضمن ذلك سحب القوات الحكومية من المحافظة "استجابة لوساطة عربية وأمريكية".

لكن التهدئة لم تصمد طويلا، إذ تجددت الاشتباكات الجمعة، إثر قيام مجموعة تابعة لحكمت الهجري، أحد مشايخ الدروز في السويداء، بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو من السنة.