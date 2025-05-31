ترامب يعلن عزمه مضاعفة تعرفة واردات الصلب إلى 50%

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه سيضاعف رسوم استيراد الصلب إلى 50%، وذلك خلال كلمة ألقاها في مصنع في بنسلفانيا، مثنيا على "شراكة" بين "يو إس ستيل" الأمريكية و"نيبون ستيل" اليابانية.

وقال ترامب: "سنرفع تعرفة واردات الصلب إلى الولايات المتحدة من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة، ما سيشكل ضمانة أكبر لقطاع صناعة الصلب"، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف في كملته أمام عمّال في الولاية التي ساهمت في فوزه بالرئاسة في الاستحقاق الأخير: "لن يفلت أحد من ذلك".

منذ بداية ولايته الرئاسية الثانية غير المتتالية في يناير، عمد ترامب إلى فرض رسوم جمركية على حلفاء الولايات المتحدة وخصومها.

كما فرض تعرفات بلغت 25 بالمئة على سلع قطاعات الصلب والألمنيوم والسيارات.

والجمعة، قال ترامب إن الرسوم ساهمت في حماية الشركة الأمريكية، مضيفا أن المصنع كان سيزول لو لم يفرض أيضا رسوما على واردات المعادن إبان ولايته الرئاسية الأولى.

في كلمته، أكد ترامب أيضًا أن "يو إس ستيل ستبقى تحت سيطرة الولايات المتحدة".

ولفت إلى أن أي عمليات تسريح لموظفين لن تحصل، كما لن تحصل أي تعاقدات خارجية بموجب الصفقة.