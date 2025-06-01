اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والفلبين تعرب عن قلقها إزاء الصين

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أعرب وزراء دفاع اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والفلبين عن "قلق شديد" بشأن محاولات الصين الأحادية لتغيير الوضع القائم في بحري الصين الشرقي والجنوبي.

وفي بيان مشترك، صدر بعد اجتماعهم في سنغافورة أمس السبت، قال وزراء الدفاع أيضا إنهم توافقوا على أهمية عقد اجتماعات منتظمة على المستوى الوزاري لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأربع، وفقا لما ذكرته وكالة جيجي اليابانية.

وضم الاجتماع وزير الدفاع الياباني الجنرال جين ناكاتاني، ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، ووزير الدفاع الوطني الفلبيني جيلبرتو تيودورو.

وأكد وزراء الدفاع على أهمية تبادل المعلومات بشأن بحر الصين الجنوبي ومنطقة المحيط الهندي-الهادئ.

ورحب الوزراء ببدء المناقشات للتوصل إلى اتفاقية لحماية المعلومات بين اليابان والفلبين بعد قمة بين البلدين في أبريل.

واتفق الوزراء الأربعة أيضا على الاستثمار المشترك في تعزيز نظام الأمن السيبراني في الفلبين.