ألمانيا: رفع دعوى على امرأة بتهمة القتل غير العمد لشرطي مرافق لموكب أوربان

رفع الادعاء العام في ألمانيا دعوى قضائية على امرأة/70 عاما/ بتهمة القتل غير العمد، وذلك على خلفية حادث أدى إلى وفاة شرطي كان يقود دراجة نارية ضمن فريق حراسة مرافق لموكب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أثناء توجهه إلى مطار شتوتجارت جنوب غربى ألمانيا في يونيو من العام الماضي.

وكان الشرطي، البالغ من العمر 61 عامًا، قد أُصيب بجروح خطيرة جراء حادث تصادم مع سيارة المرأة، وتوفي لاحقًا في المستشفى. كما أُصيب شرطي آخر في الحادث الذي وقع في 24 يونيو 2024.

وكان أوربان قد زار شتوتجارت لحضور مباراة للمنتخب المجري في بطولة كأس الأمم الأوروبية، أقيمت في اليوم السابق للحادث.

وستُواجه المرأة اتهامات بالقتل غير العمد والإيذاء البدني نتيجة الإهمال.

ووفقًا لتقرير الشرطة آنذاك، فقد أدّت قوة الاصطدام إلى ارتطام دراجة الشرطي بدراجة زميله/27 عامًا/ والذي كان يوقف حركة المرور عند تقاطع.

وقد شارك مئات من رجال الشرطة في مسيرة رمزية عبر وسط مدينة شتوتجارت إلى الكنيسة التي أُقيمت فيها مراسم الجنازة، كما تم الوقوف دقيقة صمت في أحد ميادين المدينة تكريمًا للفقيد.

من جانبه، لم يتمكن الادعاء العام في شتوتجارت من تأكيد ما إذا كانت المتهمة قد قدمت ردًا رسميًا على الاتهامات حتى الآن.