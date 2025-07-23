ترامب يعلن عن إطار جديد لاتفاق تجاري مع اليابان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن إطار جديد لاتفاق تجاري مع اليابان يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السلع المستوردة من البلاد.

وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال: "هذا الاتفاق سيوفر مئات الآلاف من الوظائف... لم يحدث شيء مثله من قبل"، مضيفا أن الولايات المتحدة "ستواصل دائماً الحفاظ على علاقة عظيمة مع اليابان".

وأوضح الرئيس أن اليابان ستستثمر "بتوجيه مباشر مني" نحو 550 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، كما ستفتح أسواقها أمام السيارات الأمريكية والأرز الأمريكي. وتشكل الضريبة الجديدة البالغة 15% انخفاضا ملحوظا عن المعدل البالغ 25% الذي أشار إليه ترامب سابقا في رسالة لرئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، والتي كان من المفترض أن يبدأ العمل بها في الأول من أغسطس.

يأتي هذا الإعلان في إطار سعي ترامب لإبراز قدرته على عقد الصفقات، رغم أن قراراته السابقة بفرض رسوم جمركية، والتي أعلن عنها لأول مرة في أبريل، أثارت حالة من الذعر في الأسواق ومخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، وهي مخاوف تراجعت مؤقتا.

لكن منشور ترامب لم يوضح تفاصيل رئيسية، مثل ما إذا كانت السيارات اليابانية ستظل خاضعة للرسوم الأعلى البالغة 25%، التي فرضها على القطاع في وقت سابق.

ويتماشى هذا الإطار مع نهج متكرر من إدارة ترامب، التي تصف التعريفات الجمركية بأنها مكاسب للولايات المتحدة. وتقول الإدارة إن الإيرادات الناتجة ستساعد في تقليص العجز في الميزانية، كما أن العديد من المصانع ستعيد التوطين داخل أمريكا لتجنب الرسوم، مما يعالج اختلالات الميزان التجاري.