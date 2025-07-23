كشف الدكتور جودة غانم، المشرف العام على مكتب تنسيق الجامعات بوزارة التعليم العالي، عن تفاصيل اختبارات القدرات المؤهلة لعدد من الكليات، مشيرا إلى مد فترة التسجيل حتى 30 يوليو الجاري استجابة للإقبال الكثيف من الطلاب.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الخلاصة» عبر فضائية «المحور» إلى تسجيل 71.5 ألف طالب وطالبة بالفعل لأداء الاختبارات حتى الآن، موضحا أن قائمة الكليات التي تتطلب اجتياز اختبار القدرات تشمل؛ كليات الفنون الجميلة، وكليات الفنون التطبيقية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، وكليات علوم الرياضة.

وشدد أن اختبارات القدرات تمثل شرطا أساسيا لا يمكن التنازل عنه للالتحاق بهذه الكليات، موضحا أن «نسبة النجاح في الاختبار هي 60% ليُعتبر الطالب لائقا».

وأكد أن الاختبار ليس له فرصة ثانية، قائلا: «لا توجد إعادة للاختبار، فهو يقيس قدرات ومهارات الطالب».

ونوه أن الامتحانات موحدة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن «الطالب الذي يؤدي الاختبار في الصعيد يمتحن نفس ورقة الأسئلة التي يمتحنها نظيره في القاهرة أو الإسكندرية في نفس التوقيت».

ولفت إلى السماح للطالب بالتسجيل في اختبارات قدرات لأكثر من كلية، من أجل منحه فرصة بديلة في حال أخفق في أحدها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025، وبلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة بالنظام الجديد 79.2%، وفي النظام القديم 72.7%.

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.