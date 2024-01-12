الأمم المتحدة تحذر من عدم وصول ما يكفي من المساعدات لغزة: إسرائيل رفضت إدخال عدة شحنات

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) في غزة، اليوم الجمعة، إنه لم تصل إلى شمال القطاع سوى خمس شحنات فقط من 24 شحنة مساعدات إنسانية كان من المقرر وصولها إلى المنطقة في أول 11 يوما من عام 2024.

وذكر المكتب الأممي أن السلطات الإسرائيلية رفضت السماح بإدخال عدة شحنات لإعادة التزويد بالدواء والإمدادات في مدينة غزة.

ولم تمر قوافل أخرى كان من المفترض أن توصل الغذاء ومياه الشرب وإمدادات ضرورية أخرى، فضلا عن الأدوية. وتوقفت الشحنات لفترات طويلة في نقاط التفتيش الإسرائيلية، أو بسبب عدم ملاءمة الطرق التي تمت الموافقة على المرور منها للسير.

وبحسب "أوتشا"، لم يعد بالمستشفيات في شمال قطاع غزة ما يكفي من مواد لرعاية المرضى والمصابين.

وتقدر منظمة الصحة العالمية عدد الأشخاص الذين ما زالوا يقيمون في شمال قطاع غزة بما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف شخص.

وأشار "أوتشا" إلى أن "كل يوم من غياب المساعدات يسفر عن خسائر في الأرواح ومعاناة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين بقوا في شمال غزة".