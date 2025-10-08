 أكسيوس: مسئولون أميركيون وإسرائيليون وقطريون متفائلون بالتوصل لاتفاق في غزة هذا الأسبوع - بوابة الشروق
الأربعاء 8 أكتوبر 2025 10:28 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

أكسيوس: مسئولون أميركيون وإسرائيليون وقطريون متفائلون بالتوصل لاتفاق في غزة هذا الأسبوع

وكالات
نشر في: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 9:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 9:47 م

قال موقع "أكسيوس" الإخباري، الأربعاء، إن مسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر يشعرون بالتفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة هذا الأسبوع.

ونقل "أكسيوس" عن مصدر مطلع على المحادثات الجارية في شرم الشيخ بمصر قوله إنّ الهدف هو الإعلان عن اتفاق هذا الأسبوع والبدء في إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الأسبوع المقبل.

كما أشار مسؤولان في البيت الأبيض إلى إحراز تقدم جيد في المحادثات، وإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال أيام، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ"أكسيوس" أيضاً: "هناك تقدم.. نشعر بتفاؤل حذر".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك