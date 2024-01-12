الحوثيون: سيتعين على بريطانيا وأمريكا دفع الثمن وستكون المعركة القادمة أكبر

قال علي القحوم، القيادي لدى جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة، إن صنعاء العاصمة والمحافظات الأخرى تقصف بالطيران الأمريكي والبريطاني.

وأضاف القحوم في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس "،تويتر سابقا، "باتت اليمن مع فلسطين وستظل معها ولنا الشرف والفخر والاعتزاز أن نكون مع فلسطين ومع ذلك ستكون المعركة أكبر وأكبر من المتوقع للأمريكان والبريطانيين".

وأشار إلى أن الحرب "هي حرب مفتوحة وبأس اليمنيون حاضر واليد على الزناد وسيذوقون ذلك وسيندمون على عدوانهم".

وأكد القيادي الحوثي، أن"العواقب كبيرة وسيدفع المعتدون الثمن باهظاً والقادم أعظم والأيام حبلى بالمفاجئات واليمن عظيم بشعبه وقيادته وقواته المسلحة وقدراته العسكرية المتطورة".

من جانبه قال حسين العزي، نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً)، "تعرضت بلادنا لهجوم عدواني واسع من سفن وغواصات وطائرات حربية أمريكية وبريطانية".

وأضاف العزي على حسابه بمنصة "إكس" "سيتعين على أمريكا وبريطانيا الاستعداد لدفع الثمن الباهظ وتحمل كافة العواقب الوخيمة لهذا العدوان السافر".

وفي وقت سابق، هز دوي انفجارات عنيفة عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، من بينها محافظتي صنعاء والحديدة، عقب ضربات عسكرية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا، "رداً على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن التجارية بالبحر الأحمر".

وبدأت هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر في 19 نوفمبر، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، ولذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وفي 18 ديسمبر الجاري أعلنت الولايات المتحدة عن تشكيل تحالف من عدة دول، من أجل ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.