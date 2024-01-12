أكد وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر أن الزمالك لم يتفاوض لضم عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريقه، الذي انتقل بشكل رسمي إلى الأهلي.

وقال وليد دعبس في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة إي تي سي: "نادي الزمالك لم يتفاوض معنا مطلقًا لضم عمر كمال عبد الواحد بشكل رسمي".

وأضاف: "حتى الآن لا يوجد أي اتصال مع نادي الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد، خصوصًا أن الأبيض لديه أزمة في القيد حاليًا، لذا من الطبيعي عدم التفاوض".

وأتم وليد دعبس تصريحاته قائلًا: "نتمنى أن يتم حل أزمة القيد في نادي الزمالك، وأؤكد أنه لا يوجد أي عرض من جانبهم لضم ناصر ماهر، لاعب الفريق، وكل ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح".