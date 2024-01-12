فريق جنوب إفريقيا يتوقع صدور قرار لصالحه من محكمة العدل الدولية: قدمنا قضية متكاملة

قال المتحدث الرسمي باسم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، زين دانغور، إن جنوب إفريقيا قدمت قضية تفصيلية متكاملة مدعمة بالحقائق والدفوع والتحليلات القانونية التي تؤكد ارتكاب إسرائيل أعمال وجرائم إبادة جماعية بقطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة لشبكة الجزيرة الإخبارية مساء الخميس، أن مرافعة ممثلي الفريق القانوني تضمنت بيان «النية المبيتة لدى الحكومة الإسرائيلية ابتداء من رئيس الوزراء نتنياهو إلى المسئولين وقادة وجنود الجيش الإسرائيلي على الإبادة الجماعية بقتل الفلسطينيين».

وأشار إلى مطالبة الفريق القانوني محكمة العدل الدولية؛ باتخاذ الإجراءات الاحترازية العاجلة؛ لبدء وقف إطلاق النار على قطاع غزة والسماح بمرور المساعدات الإنسانية على وجه السرعة، لافتا إلى صعوبة إصدار تلك الموافقة بشكل فوري في ضوء أحكام القضايا السابقة بهذا الصدد.

وتابع: «نحن نعتمد على القانون والحقائق وبالتالي سيكون من الصعب ألا تحصل قضيتنا على الضوء الأخضر، إذا لم تقبل القضية وقرر القضاء شيئا آخر؛ فسيكون الأمر فقط متعلق بأسباب سياسية -وإن كنا لا نعتقد ذلك؛- لأننا أوضحنا مدى أهمية هذه القضية بالنسبة لكرامة ومستقبل القانون الدولي».

وشدد على التزام إسرائيل بأحكام القانون الدولي؛ بإيقاف وقف إطلاق الفوري على قطاع غزة والسماح بعبور المساعدات الإنسانية دون عراقيل، قائلا إن منح العدل الدولية الضوء الأخضر لدعوى جنوب إفريقيا سيكون بداية نحو استعادة شعب غزة السلام وتحقيق العدالة من أجل المضي في طريق المسار التفاوضي للتوصل إلى حل دائم للدولتين.