تركيا: مقتل 5 جنود في اشتباكات مع مسلحين أكراد في العراق

قتل خمسة جنود أتراك على الأقل، اليوم الجمعة، في اشتباكات مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور في شمالى العراق، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع في أنقرة.

وأصيب ثمانية جنود. وقالت الوزارة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن ثلاثة منهم في حالة حرجة، بعد أن حاول عناصر حزب العمال الكردستاني التسلل إلى قاعدة عسكرية في شمال العراق بالقرب من الحدود التركية.

وهذا هو الاشتباك الثانى الذي يسفر عن سقوط قتلى مع حزب العمال الكردستاني خلال ثلاثة أسابيع بمنطقة أطلقت فيها أنقرة عملية برية وجوية في عام 2022.

وذكر البيان أن الجيش "حيد" 12 مسلحا في الاشتباكات الجارية، مستخدما مصطلحا يستخدم عادة للإشارة إلى المسلحين الذين تم قتلهم أو أسرهم.