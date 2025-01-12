بعد أيام من لقطة أثارت جدلا عالميا، التقت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأحد، وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني في العاصمة السعودية الرياض، على هامش مؤتمر سوريا.

وأفادت مصادر في الوفد الألماني بأن اللقاء هذه المرة شهد مصافحة باليد بين الوزيرة الألمانية والوزير السوري، وهو الأمر الذي لم يحدث في لقائهما الأول في العاصمة السورية دمشق قبل أكثر من أسبوع، أو حين التقت قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع ولقبه أبو محمد الجولاني، بحسب شبكة الحرة الإخبارية الامريكية.

ولم يتم، على الفور، نشر صورة للمصافحة بين الشيباني ووزيرة الخارجية الألمانية.

يذكر أنه أثناء زيارة بيربوك للعاصمة السورية في 3 يناير الجاري، لم يصافح قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع الوزيرة الألمانية، لكنه صافح نظيرها الفرنسي جان-نويل بارو.

وكانت بيربوك علقت على هذا الحادث في دمشق في تصريحات لصحفية قائلة:" كان من الواضح لي منذ وصولي أنه لن تكون هناك المصافحات التقليدية باليد".

لكنها أشارت إلى إبلاغ "المضيفين الإسلاميين" على نحو واضح بعدم الموافقة على هذه الممارسة.

وفي تعليقات للصحفيين، الأحد، قالت بيربوك إن حكومتها تريد "نهجا ذكيا" للعقوبات من شأنه أن يسمح بوصول المساعدات إلى السوريين.

وأوضحت أن "العقوبات المفروضة على أتباع الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطرة خلال الحرب الأهلية يجب أن تظل قائمة".

وتابعت أن السوريين يحتاجون الآن إلى "عائد سريع من انتقال السلطة"، مضيفة أن ألمانيا ستقدم 50 مليون يورو أخرى "للأغذية والمأوى الطارئ والرعاية الطبية".

وانطلق المؤتمر الخاص بسوريا في الرياض في وقت سابق من اليوم الأحد.

ويتمحور جدول الأعمال الرئيسي حول الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان الاستقرار والأمن في سوريا.

ويأتي المؤتمر بعد مرور أكثر من شهر على استيلاء فصائل مسلحة تحت قيادة هيئة تحرير الشام على السلطة في سوريا وفرار الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا.