إعلام عبري: مؤشرات قوية على توقيع صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل قبل تنصيب ترامب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، "على وشك الانتهاء".

وقال القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم، إن التفاصيل النهائية لصفقة تبادل الأسرى بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل، على وشك الانتهاء، فيما يمكن توقيعها قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي، أن "الهدف من توقيع الصفقة هو أن تكون قبل تسلم ترامب لمنصبه، في الـ20 من الشهر الجاري".

وأكدت أن إسرائيل سترسل وفدها للتفاوض، والمكون من رئيسي جهازي "الشاباك" و"الموساد" وأعضاء آخرين إلى الدوحة من أجل المفاوضات.



كان ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس أن ترامب يريد أن يتم الانتهاء من الصفقة الإسرائيلية لتبادل المحتجزين مع حركة حماس الفلسطينية، بحلول يوم تنصيبه في 20 يناير الجاري.

وفي حال إبرام الصفقة، يمكن تسليم 33 رهينة لإسرائيل في المرحلة الأولى، في حين أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، سيستمر من 6 إلى 7 أسابيع. ومن جانبها، يجب على إسرائيل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين- حسب وكالة سبوتنك.

وقال ترامب، في وقت سابق، إن المسؤولين عن احتجاز الرهائن في الشرق الأوسط سيدفعون "ثمنًا باهظًا" إذا لم يتم إطلاق سراح هؤلاء قبل توليه منصبه رسميًا.