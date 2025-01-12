شهدت مؤشرات البورصة تراجعا قويا مع بداية تعاملات اليوم لينخفض مؤشر " إيجي أكس 30" بنسبة 1.32% ليصل إلى 29054.58 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي أكس 100" بنسبة 1.39% ليصل إلى 11218.94 نقطة، وانخقض مؤشر "إيجي أكس 70" بنسبة 1.47 % ليصل إلى 8181.2 نقطة.

شهد مؤشرات البورصة خلال العام الماضي نمو قوي، فصعد مؤشر " إيجي أكس 30" بنسبة 19.47% بنهاية العام وارتفع مؤشر إيجي أكس 100" بنسبة 42.35%، كما ارتفع مؤشر " إيجي أكس 70" بنسبة 48.77% وفقا لتقرير حصاد البورصة الصادر أمس.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنسبة 26.2% لتصل إلى 2.17 تريليون جنيه بزيادة قدرها 450 مليار جنيه، كما ارتفعت قيم التداول لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه وشهد التداول على الأسهم ارتفاع بنسبة 64.9% ليصل إلى 1.09 تريليون جنيه.