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الأحد 12 يناير 2025 .. تراجع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم

سارة حمزة
نشر في: الأحد 12 يناير 2025 - 11:30 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يناير 2025 - 11:30 ص

شهدت مؤشرات البورصة تراجعا قويا مع بداية تعاملات اليوم لينخفض مؤشر " إيجي أكس 30" بنسبة 1.32% ليصل إلى 29054.58 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي أكس 100" بنسبة 1.39% ليصل إلى 11218.94 نقطة، وانخقض مؤشر "إيجي أكس 70" بنسبة 1.47 % ليصل إلى 8181.2 نقطة.
شهد مؤشرات البورصة خلال العام الماضي نمو قوي، فصعد مؤشر " إيجي أكس 30" بنسبة 19.47% بنهاية العام وارتفع مؤشر إيجي أكس 100" بنسبة 42.35%، كما ارتفع مؤشر " إيجي أكس 70" بنسبة 48.77% وفقا لتقرير حصاد البورصة الصادر أمس.
وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنسبة 26.2% لتصل إلى 2.17 تريليون جنيه بزيادة قدرها 450 مليار جنيه، كما ارتفعت قيم التداول لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه وشهد التداول على الأسهم ارتفاع بنسبة 64.9% ليصل إلى 1.09 تريليون جنيه.

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