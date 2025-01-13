مصرع شخص وإصابة آخر إثر انقلاب دراجة نارية بالدقهلية

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر إثر انقلاب موتوسيكل كانا يستقلانه على طريق قرية المعصرة، بنطاق مركز بلقاس، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم والمتوفى لمشرحة المستشفى تحت تصرفات النيابة العامة.

وتلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزي، بوصول شخصين أحدهما توفي فور وصوله، والآخر مصاب ادعاء حادث انقلاب موتوسيكل.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس إلى المستشفى، إذ تبين أنه اثناء سير موتوسيكل على طريق شرقية المعصرة اختل مقود القيادة بيد السائق وانحرف الموتوسيكل مما تسبب في انقلابه ووقوع الحادث الذي راح ضحيته المدعو "عبد اللطيف. ش. ا

الموجي، 19 عاما، جثة هامدة» بينما أصيب «محمد. ل، 40 عاما، ومصاب باشتباه كسر بعظام الجمجمة وجرح قطعي في الوجه وكسر فى الركبة اليمني والساعد الأيمن»، ويقيمان بقرية شرقية المعصرة التابعة للمركز.

جرى إيداع جثة المتوفي بمشرحة مستشفى بلقاس المركزي تحت تصرفات النيابة العامة، والمصاب بالمستشفى لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.