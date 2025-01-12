المؤبد وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة 40 كيس مخدر في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبدالحي عبدالله بقوش، اليوم الأحد، "ع.ن.ع" عاطل، بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغا ماليا قدره 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 268779 لسنة 2024 جنايات ثانٍ الرمل.

وتعود وقائع القضية، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بضبط شخص وبحوزته كمية من المواد المخدرة، بقصد الاتجار، أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أن عملية الضبط جرت عقب ورود اتصال هاتفي إلى الشرطة بنشاط المتهم؛ فانتقلت إلى حيث تواجده، وما أن فطن لها حتى حاول الإسراع والفرار، مُتخليا عن حقيبة بلاستيكية، كانت بحوزته فتم التقاطها، وبفضها تبين أنها تحتوي على 40 كيس صغير الحجم لمخدر "الآيس" فتم ضبطه.

وأضافت التحقيقات، المعززة بأقوال شهود الإثبات، أنه وبتفتيش شخص المتهم ذاتيًا عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول، فتم اقتياده إلى ديوان قسم الشرطة وبمواجهته وتطوير مناقشته، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

ولفتت التحقيقات، إلى أنه وبتحرير محضر إداري بالواقعة وعرضه على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات إلى أن تم إحالة القضية إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين محمد علي عبدالمجيد، وأيمن إبراهيم درويش، وهيثم وجيه حماد.