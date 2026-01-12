قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق لشئون صناعة الذهب، إن 2025 كان من السنوات القلائل التي شهدت ارتفاعا في قيمة الذهب بنسبة تجاوزت 60%، مشيرا إلى أن الذهب أثبت جدارته كـ «وعاء استثماري ناجح جدًا».

وتوقع خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم»، حدوث «موجة جديدة من الارتفاعات» في حال إقرار خفض جديد لأسعار الفائدة على الدولار، بالتزامن مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر في 28 يناير الجاري.

واستشهد بتوقعات بنك «UBS» التي أشارت إلى تخطى أوقية الذهب حاجز الـ 5400 دولار خلال الربع الثاني من 2026، مشيرا إلى أن «الأسعار تنتظرها مزيد من الارتفاعات، سواء الذهب أو الفضة»، خلال عام 2026.

ونوه أن أونصة الفضة تخطت عالميا الـ 80 دولارًا، وسجلت محليا أكثر من 130 جنيها للجرام، مؤكدا أن الذهب لا يزال الملاذ الآمن الأول للمصريين، لا سيما للفئات التي لا تتعامل مع البنوك وتفضل شراء المشغولات البسيطة لتخزين القيمة للزمن.

وأوضح أن الانخفاض الحالي بقيمة 28 دولارًا، في سعر الأوقية يرجع إلى «فترة جني الأرباح والبيع»، مشيرا إلى أن الذهب سرعان ما يسترد قيمته ويتخطاها، مدفوعا بالأزمات العالمية والحروب الاقتصادية التي تدفع الدول والأفراد نحو الملاذات الآمنة.

وأشاد بنجاح البنك المركزي المصري في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، مشيرا إلى أن الذهب يمثل 18.1 مليار دولار، من إجمالي الاحتياطي النقدي لمصر البالغ 51.4 مليار دولار، أي ما يعادل 35% من الاحتياطي.