انعقاد أعمال اللجنة الفنية الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشئون الاجتماعية (إدارة الشباب والرياضة – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب)، اجتماع اللجنة الفنية الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الدكتور رائد العدوان وزير الشباب الأردني، نائب رئيس المكتب التنفيذي للمجلس، وبمشاركة ممثلي 11 دولة عربية.

وألقى وزير مفوض فيصل غسال مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية كلمة افتتاحية لأعمال اللجنة، رحب من خلالها بوزير الشباب الأردني مقدما التهنئة له على تولي حقيبة وزارة الشباب الأردنية ورئاسته للجنة، كما رحب بالأعضاء، وبأعضاء اللجنة الجدد من البحرين وليبيا، ناقلا لهم تحية الأمين العام وتمنياته بنجاح أعمال اللجنة، كما عرضت بنود جدول أعمال اللجنة وما استجد من أعمال.

وصرح غسال بأن الاجتماع ناقش جدول أعمال اللجنة وما تضمنه من برامج وأنشطة ودورات تدريبية مقترحة مقدمة من الدول العربية الأعضاء، إلى جانب المقترحات المقدمة من إدارة الشباب والرياضة، بما يسهم في تعزيز العمل الشبابي العربي المشترك.

وأوضح أن برامج وأنشطة عام 2026 تتميز بالتنوع ومواكبة التطورات وتهدف إلى استهداف مختلف فئات الشباب العربي، ومن أنشطة هذا العام: سفينة النيل للشباب العربي بمصر، برنامج المشاعر المقدسة بالسعودية، ماراثون السلام بالصومال، دورة تدريبية حول الأمن السيبراني والصحة النفسية للشباب، نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي بالعراق، فضلاً عن منتدى الشباب العربي للسلم والأمن بالجزائر، إضافة إلى منتدى الشباب العربي الأوروبي ومنتدى الشباب العربي الصيني.

وأشار إلى أن التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة سيتم رفعها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لاعتمادها، تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وتنفيذها خلال عام 2026.