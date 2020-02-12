 بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا تنفيذ مذكرة سوتشي حول التسوية في سوريا - بوابة الشروق
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بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا تنفيذ مذكرة سوتشي حول التسوية في سوريا

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 12:19 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 12:19 م

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التنفيذ الكامل للاتفاقات الروسية التركية الحالية، بما في ذلك مذكرة سوتشي المؤرخة 17 سبتمبر 2018، حول جوانب التسوية في سوريا.
وذكر بيان للكرملين، اليوم الأربعاء أن الرئيسيين بحثا - خلال الاتصال - الوضع في إدلب، ومختلف جوانب التسوية السورية، بما في ذلك تفاقم الوضع في منطقة خفض التصعيد بشمال غربي سوريا.
وأضاف البيان أن الرئيسين اتفقا على إجراء اتصالات إضافية من خلال الوزارات المعنية للبلدين، مشيرا إلى أن الاتصال الهاتفي اليوم جاء بمبادرة من الجانب التركي.
يُذكر أن حدة التوتر في منطقة إدلب السورية ازدادت في الأيام الأخيرة، بعد مقتل 7 جنود أتراك في قصف نفذه الجيش السوري استهدف نقطة للجيش التركي.. وردا على ذلك قصفت القوات التركية نقاطا للجيش السوري، وزعمت أنها قتلت العشرات من الجنود السوريين.


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