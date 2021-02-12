حذرت أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة من أن قرابة 3ر2 مليون طفل، بما يمثل نصف الأطفال دون الخامسة في اليمن التي دمرتها الحرب معرضون لسوء التغذية الحاد العام الجاري.



وقالت الوكالات إنه من المتوقع أن يعاني حوالي 400 ألف من هؤلاء الأطفال من سوء التغذية الحاد الشديد ويمكن أن يموتوا.



وتشير الأرقام إلى زيادة في سوء التغذية الحاد وسوء التغذية الحاد الشديد بنسبة 16 % و 22 % على التوالي بين هذه الفئة العمرية في اليمن مقارنة بالعام الماضي.



وتم إصدار التحذيرات بمشاركة منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.



وقالت هنريتا فور المديرة التنفيذية لليونيسف "ينبغي أن يؤدي العدد المتزايد من الأطفال الذين يعانون من الجوع في اليمن إلى صدمة لنا جميعا ودفعنا إلى العمل".



وأضافت: "سيموت المزيد من الأطفال مع كل يوم يمر دون عمل. وتحتاج المنظمات الإنسانية إلى موارد عاجلة يمكن التنبؤ بها ووصولها دون عوائق إلى المجتمعات على الأرض لتكون قادرة على إنقاذ الأرواح".