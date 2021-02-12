 اليابان تستلم أولى جرعاتها من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا - بوابة الشروق
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اليابان تستلم أولى جرعاتها من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 12 فبراير 2021 - 11:26 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 فبراير 2021 - 11:26 ص

استلمت اليابان أولى جرعاتها من لقاح ضد فيروس كورونا طورته شركة فايزر الأمريكية للأدوية اليوم الجمعة، وفق ما أعلنته مصادر مطلعة.

وقالت المصادر- حسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - إن طوكيو تخطط لجعل لقاح فايزر هو الأول المعتمد للاستخدام المحلي ضد (كوفيد -19) بعد غد الأحد.

وأضافت أنه مع تسريع الإجراءات الإدارية، تدرس الحكومة اليابانية إطلاق حملة التطعيم يوم
الأربعاء المقبل لنحو 20 ألف طبيب وممرض وافقوا على تلقي الجرعة.

وصلت الدفعة الأولى المكونة من حوالي 400 ألف جرعة إلى مطار ناريتا شرق العاصمة طوكيو قادمة من بروكسل على متن إحدى رحلات شركات الخطوط الجوية اليابانية.

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